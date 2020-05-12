Дален может вернуться в «Сан-Хосе»

Нападающий Джонатан Дален, который прошедший сезон провел в Швеции, может вернуться в систему «Сан-Хосе». Клуб НХЛ уже сделал предложение 22-летнему шведу, сообщает Sportbladet.

Также у Далена есть предложения от 14 клубов из Европы, в том числе и от «Тимро». Именно в этой команде форвард провел прошедший сезон и набрал 82 (38+44) очка в 52 матчах.

Нападающий был выбран под общим 42-м номером на драфте-2016 «Оттавой». В «Сан-Хосе» он оказался транзитом через «Вакувер». В 2019 году «Кэнакс» обменяли шведского форварда в стан «Акул», получив права на другого шведского нападающего — Линуса Карлссона.