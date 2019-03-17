Дадонов – третья звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня стал канадский вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд, который отразил 48 бросков в игре с "Монреалем" (2:0).

Второй звездой дня был признан нападающий "Тампы" Алекс Киллорн, на счету которого хет-трик в победном матче с "Вашингтоном" (6:3).

Третьей звездой дня назван российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов. 30-летний форвард забросил две шайбы и отдал одну передачу в матче против "Лос-Анджелеса" (4:3).

Овечкин дважды прошил Василевского и сравнялся с канадской легендой. А у Кучерова – уже 117 очков!