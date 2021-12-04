Дадонов с двумя очками признан второй звездой матча с «Аризоной»

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:1).

32-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой стал автор дубля Макси Пачиоретти, третья звезда — вратарь «рыцарей» Райлли Смит.

В текущем сезоне Дадонов провел 23 матча, в которых набрал 11 (6+5) очков.

После этого матча «Вегас» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке.