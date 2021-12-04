Два очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 7:1.

В составе «рыцарей» дубль оформил Макс Пачиоретти, еще по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Чендлер Стивенсон, Майкл Амадио, Николя Руа и Евгений Дадонов, который также оформил ассист. Хозяева ответили точным броском Трэвис Бойд.

После этого матча «Вегас» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

Голы: Маршессо — 10 (Руа, Смит), 6:58 — 0:1. Бойд — 6 (Келлер, Кессел), 7:51 — 1:1. Пачиоретти — 4 (бол., Теодор, Дадонов), 13:53 — 1:2. Стивенсон — 9 (мен., Смит, Пьетранджело), 27:17 — 1:3. Пачиоретти — 5 (Стоун), 28:12 — 1:4. Амадио — 1 (Каррье, Хэг), 32:47 — 1:5. Дадонов — 6 (Янмарк, Коглан), 35:08 — 1:6. Руа — 3 (Теодор, Амадио), 57:54 — 1:7.

Вратари: Веймелка — Броссуа.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 30 (11+9+10) — 32 (9+14+9).

Наши: Любушкин (16.21/1/0) — Дадонов (16.33/2/+2).

4 декабря. Глендейл. Gila River Arena.