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«Чикаго» отдаст 19-летнего Дака в аренду в юниорскую сборную Канады

20:35

«Чикаго» отдал 19-летнего форварда Кирби Дака в аренду в юниорскую сборную Канады на чемпионат мира-2020, сообщает журналист Даррен Дрегер в Twitter. После окончания турнира он вернется в расположение сборной.

Если сезон НХЛ стартует раньше, чем юниорский ЧМ, Дак покинет расположение сборной и вернется в «Блэкхокс».

Старт чемпионата НХЛ отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Юниорский ЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января в Канаде.

В сезоне-2019/20 Дак провел 64 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (8+15) очка, в плей-офф на его счету 9 игр и 6 (1+5) очков.

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