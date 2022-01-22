«Миннесота» переиграла «Чикаго». Капризов сделал две голевые передачи

«Миннесота» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Куликов отметился одним ассистом.

«Миннесота» идет на 5-м в Западной конференции. «Чикаго» располагается на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Голы: Фолиньо — 15 (Эддисон), 2:58 — 0:1. Хартман — 16 (Капризов, Зуккарелло), 4:07 — 0:2. Хартман — 17 (Зуккарелло, Капризов), 17:12 — 0:3. Эддисон — 2 (Фолиньо, Меррилл), 32:05 — 0:4. Духайм — 4 (Фиала, Куликов), 36:26 — 0:5. Строум — 4 (Кейн, Хагель), 54:57 — 1:5.

Вратари: Флери (27:18 — 27:50Ланкинен, 32:05) — Кяхкенен.

Штраф: 24 — 26.

Броски: 36 (12+15+9) — 30 (10+9+11).

Наши: — - Капризов (19.29/2/+3), Куликов (20.24/0/+1).

22 января. Чикаго. United Center. 17921 зритель.