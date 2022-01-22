«Миннесота» переиграла «Чикаго». Капризов сделал две голевые передачи
«Миннесота» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Куликов отметился одним ассистом.
«Миннесота» идет на 5-м в Западной конференции. «Чикаго» располагается на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
Голы: Фолиньо — 15 (Эддисон), 2:58 — 0:1. Хартман — 16 (Капризов, Зуккарелло), 4:07 — 0:2. Хартман — 17 (Зуккарелло, Капризов), 17:12 — 0:3. Эддисон — 2 (Фолиньо, Меррилл), 32:05 — 0:4. Духайм — 4 (Фиала, Куликов), 36:26 — 0:5. Строум — 4 (Кейн, Хагель), 54:57 — 1:5.
Вратари: Флери (27:18 — 27:50Ланкинен, 32:05) — Кяхкенен.
Штраф: 24 — 26.
Броски: 36 (12+15+9) — 30 (10+9+11).
Наши: — - Капризов (19.29/2/+3), Куликов (20.24/0/+1).
22 января. Чикаго. United Center. 17921 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|27
|10
|56
|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|8
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|41
|18
|23
|42
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 5
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1