Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Аризона»
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Аризона» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой признан российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил все 17 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон, который забросил две шайбы. Возглавил тройку защитник Скотт Мейфилд, набравший 2 (1+1) очка.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|27
|10
|56
|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
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|40
|13
|27
|34
|8
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|14
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|33
|Атлантический дивизион
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|1
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|40
|27
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|59
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|41
|27
|14
|59
|3
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|24
|13
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|7
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|11
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|24
|8
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|39
|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
Результаты / календарь
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27.01
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1
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