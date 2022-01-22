Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Аризона»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Аризона» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил все 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон, который забросил две шайбы. Возглавил тройку защитник Скотт Мейфилд, набравший 2 (1+1) очка.