Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:15

Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Аризона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Аризона» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил все 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон, который забросил две шайбы. Возглавил тройку защитник Скотт Мейфилд, набравший 2 (1+1) очка.

Скотт Мейфилд
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» в овертайме победил «Детройт», Радулов не забивает 25 матчей подряд

НХЛ, «Каролина» — «Рейнджерс» и другие игры, расписание и результаты матчей 22 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости