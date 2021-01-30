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«Чикаго» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Коламбусу»

06:29
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«Коламбус» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Блэкхокс» это поражение стало третьим кряду.

Российский защитник Никита Задоров сыграл 17 минут 12 секунд и отметился одним броском и четырьмя силовыми приемами. Владислав Гавриков сделал 2 броска и один силовой прием за 19 минут 40 секунд, а Михаил Григоренко провел на льду 13 минут и отметился одним броском.

«Коламбус» лидирует в Центральном дивизионе. «Чикаго» идет на 6-й строчке.

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