Маршан поделился ожиданиями от первого матча против Хары

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан поделился ожиданиями от первого матча против экс-защитника «Брюинз» Здено Хары, выступающего за «Вашингтон».

«У Здено нет друзей на льду. Он будет выходить и биться вне зависимости от того, кто играет против него. Я не собираюсь будить в нем зверя. Лучшее, что я могу сделать — просто держаться от него подальше. Если попадешься на Хару, то он уже никуда не отпустит», — цитирует The Score Маршана.

Маршан и Хара вместе выступали за «Бостон» с 2010 по 2020 год. 43-летний словак перешел в «Вашингтон» в начале сезона-2020/21 НХЛ.