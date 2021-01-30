Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которые летом могут стать свободными агентами

Издание The Hockey News составило рейтинг хоккеистов, которые летом могут стать неограниченно свободными агентами. Возглавил список российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с заработной платой 9,5 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял защитник «Королины» Даги Хэмилтон (5,7 млн евро), а замкнул тройку нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског (5,5 млн евро).