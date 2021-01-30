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Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которые летом могут стать свободными агентами

04:50
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Издание The Hockey News составило рейтинг хоккеистов, которые летом могут стать неограниченно свободными агентами. Возглавил список российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с заработной платой 9,5 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял защитник «Королины» Даги Хэмилтон (5,7 млн евро), а замкнул тройку нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског (5,5 млн евро).

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