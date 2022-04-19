«Калгари» на выезде обыграл «Чикаго», у Задорова результативная передача

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» дубль оформил Джонни Годро, по 2 (1+1) очка набрали Оливер Кайлингтон и Блэйк Коулман, еще один гол на счету Диллона Дюбе, защитник Никита Задоров отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тайлер Джонсон и Алек Регула.

После этого матча «Калгари» со 103 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 61 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Калгари» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Голы: Дюбе — 14 (Хэнифин, Коулмэн), 0:22 — 0:1. Годро — 37 (Ткачак, Задоров), 6:23 — 0:2. Т. Джонсон — 2 (Тэйвз, Кубалик), 7:06 — 1:2. Коулмэн — 16 (Шилингтон), 14:41 — 1:3. Регула — 1 (Маккейб, Дебринкэт), 32:54 — 2:3. Годро — 38 (п.в., Ткачак), 58:28 — 2:4. Шилингтон — 9 (п.в., Маркстрем), 58:53 — 2:5.

Вратари: Ланкинен (58:10) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 35 (14+15+6).

Наши: — - Задоров (12.27/2/0).

19 апреля. Чикаго. United Center.