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«Чикаго» готов обменять Дилана Строума

21:46
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«Чикаго» готов изучить варианты обмена нападающего Дилана Строума в это межсезонье, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

В прошедшем сезоне 24-летний канадец провел 40 матчей и набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «-16». Его контракт с зарплатой в 3 миллиона долларов действует еще один сезон.

Строум был выбран «Аризоной» на драфте-2015 под общим 3-м номером.

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