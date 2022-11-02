21 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Чикаго»
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Чикаго» со счетом 3:1.
В составе «островитян» отличились Брок Нельсон, оформивший дубль, и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Джонатан Тэйвз.
После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на девятой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Айлендерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Ли — 5 (бол., Нельсон, Палмиери), 17:35 — 0:1. Нельсон — 4 (Джонстон), 47:23 — 0:2. Тэйвз — 6 (бол., К. Джонс, Кейн), 50:19 — 1:2. Паризе — 4 (п.в., Бэйли), 59:46 — 1:3.
Вратари: Стэлок (Содерблум, 2:56, 57:48 — 59:46) — Сорокин.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 22 (5+9+8) — 33 (11+8+14).
Наши: — - Романов (20.51/2/+1).
2 ноября. Чикаго. United Center. 12523 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|2
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|3
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|11
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66