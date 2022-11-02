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Сегодня, 06:22

21 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «островитян» отличились Брок Нельсон, оформивший дубль, и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Джонатан Тэйвз.

После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Айлендерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Ли — 5 (бол., Нельсон, Палмиери), 17:35 — 0:1. Нельсон — 4 (Джонстон), 47:23 — 0:2. Тэйвз — 6 (бол., К. Джонс, Кейн), 50:19 — 1:2. Паризе — 4 (п.в., Бэйли), 59:46 — 1:3.

Вратари: Стэлок (Содерблум, 2:56, 57:48 — 59:46) — Сорокин.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 22 (5+9+8) — 33 (11+8+14).

Наши: — - Романов (20.51/2/+1).

2 ноября. Чикаго. United Center. 12523 зрителя.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Каролина 9 6 3 13
3 Нью-Джерси 9 6 3 12
4 Филадельфия 9 5 4 12
5 Айлендерс 10 6 4 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 10 4 6 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 9 6 3 12
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Флорида 9 5 4 11
5 Детройт 9 4 5 10
6 Монреаль 10 5 5 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Нэшвилл 10 3 7 7
7 Сент-Луис 8 3 5 6
8 Аризона 8 2 6 5
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2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
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1 : 3
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Калгари – Сиэтл
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2.11 04:00
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2.11 05:00
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