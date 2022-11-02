21 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Чикаго»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «островитян» отличились Брок Нельсон, оформивший дубль, и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Джонатан Тэйвз.

После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Айлендерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Ли — 5 (бол., Нельсон, Палмиери), 17:35 — 0:1. Нельсон — 4 (Джонстон), 47:23 — 0:2. Тэйвз — 6 (бол., К. Джонс, Кейн), 50:19 — 1:2. Паризе — 4 (п.в., Бэйли), 59:46 — 1:3.

Вратари: Стэлок (Содерблум, 2:56, 57:48 — 59:46) — Сорокин.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 22 (5+9+8) — 33 (11+8+14).

Наши: — - Романов (20.51/2/+1).

2 ноября. Чикаго. United Center. 12523 зрителя.