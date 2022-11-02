«Питтсбург» Малкина потерпел пятое поражение подряд

«Питтсбург» продлил свою серию поражений в регулярном чемпионате НХЛ. «Пингвинз» в овертайме проиграли «Бостону» (5:6 ОТ).

Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.

За «Пингвинз» выступает российский нападающий Евгений Малкин. В этом сезоне он принял участие в 10 встречах и набрал 10 (5+5) очков.