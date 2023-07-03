Ахтямов и Пекса примут участие в летнем лагере развития «Торонто»

«Торонто» представила список игроков, которые примут участие в летнем лагере развития.

В список попали вратари Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса. 21-летний Ахтямов был выбран в четвертом раунде драфта-2020 под общим 106-м номером, 20-летний Пекса — на драфте-2021 в шестом раунде под общим 185-м номером.

В минувшем сезоне Ахтямов провел 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых 6 раз сыграл на ноль при 94,3 процента отраженных бросков. Также на его счету два сухих матча в шести играх плей-офф.

Пекса практически полностью провел в ВХЛ. Вячеслав отыграл 40 матчей в составе «Барса» и одержал 13 побед, в среднем пропуская по 2,34 шайбы за игру и отражая по 92,1 процента бросков.