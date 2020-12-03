Четыре клуба НХЛ хотят проводить домашние матчи на открытом воздухе

«Лос-Анджелес», «Питтсбург», «Бостон» и «Анахайм» хотят проводить домашние матчи сезона 2020/21 на открытом воздухе, сообщает Sportsnet.

Официально о данном решении еще никто не заявил, однако, по данным источника, именно «Кингз» первыми задумались о таком формате из-за пандемии коронавируса и невозможности заполнять арены из-за карантинных ограничений.

К тому же, есть некоторые организационные проблемы в подобном формате, начиная от высокой стоимости проведения матча до согласия руководства НХЛ и команды соперника.

На данный момент еще нет официального решения, когда стартует новый сезон НХЛ.