Четверых россиян выбрали в третьем раунде драфта НХЛ

Четверых россиян выбрали в третьем раунде драфта 2022 года в НХЛ.

Как сообщается на сайте лиги, «Вашингтон» под 70-м номером выбрал 18-летнего нападающего Александра Суздалева. «Каролина» под 71-м номером выбрала 18-летнего форварда Александра Перевалова.

18-летний нападающий Виктор Неучев отправился в «Баффало» под 74-м номером, а 18-летний форвард Данил Жилкин в «Виннипег» под 77-м.