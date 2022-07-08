Четверых россиян выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ

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Четверых россиян выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Как сообщается на сайте лиги, «Коламбус» под 109-м номером выбрал нападающего Кирилла Долженкова. «Нью-Джерси» следом выбрал защитника Даниила Орлова.

Под 118-м номером драфта «Питтсбург» выбрал вратаря Сергея Мурашова, а «Сент-Луис» под 120-м номером — защитника Арсения Коромыслова.