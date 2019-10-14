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Чехович — первая звезда матча «Сан-Хосе» с фарм-клубом «Эдмонтона»

02:14
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«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ дома обыграл фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» — 4:3. Победная шайба на счету российского нападающего хозяев Ивана Чеховича. Он стал первой звездой встречи. Это его первое результативное действие в сезоне.

В прошлом сезоне АХЛ на счету Чеховича 7 (3+4) очков в 9 встречах.

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