«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ дома обыграл фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» — 4:3. Победная шайба на счету российского нападающего хозяев Ивана Чеховича. Он стал первой звездой встречи. Это его первое результативное действие в сезоне.

Chekhovich gives the @sjbarracuda a 4-3 lead with 3:20 left. pic.twitter.com/G4tdUgjsV5