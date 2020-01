Cамый смешной буллит в вашей жизни. Удивительный фэйл суперзвезды НХЛ

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победила «Бостон» — 6:5. Форвард гостей Брэд Маршан неудачно исполнил решающую попытку. Он разогнался, но промахнулся по шайбе.

Brad Marchand overskates the puck on Boston's final shootout attempt of the night.



Bruins are now 0-for-7 in the shootout this season. pic.twitter.com/CxHD6AUQsj