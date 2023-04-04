Быков заявил, что не следит за НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что не следит за погоней нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вечным рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.
«Верю ли, что Овечкин побьет рекорд Гретцки? Я не сторонник гадания на кофейной гуще. Честно, я не слежу за НХЛ. Для меня эта тема закрыта. Я не призываю никого, но я не сторонник пропагандировать эту лигу, потому что они, как бы помягче сказать... Игнорируют нашу лигу. Я рад, что наши ребята показывают хорошие результаты. Дай бог им здоровья, удачи и продолжения спортивных карьер, но не более того», — приводит слова Быкова Legalbet.
За свою карьеру Быков тренировал ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА и сборную России, с которой дважды выигрывал чемпионат мира в 2008 и 2009 годах.
На счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Гретцки отличился 894 раза за карьеру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|49
|27
|107
|2
|Нью-Джерси
|77
|48
|29
|104
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|77
|38
|39
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|76
|29
|47
|71
|8
|Коламбус
|76
|24
|52
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|76
|45
|31
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|77
|37
|40
|80
|7
|Детройт
|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|76
|38
|38
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|76
|42
|34
|92
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|8 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22