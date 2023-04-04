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Сегодня, 15:46

Быков заявил, что не следит за НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что не следит за погоней нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вечным рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Верю ли, что Овечкин побьет рекорд Гретцки? Я не сторонник гадания на кофейной гуще. Честно, я не слежу за НХЛ. Для меня эта тема закрыта. Я не призываю никого, но я не сторонник пропагандировать эту лигу, потому что они, как бы помягче сказать... Игнорируют нашу лигу. Я рад, что наши ребята показывают хорошие результаты. Дай бог им здоровья, удачи и продолжения спортивных карьер, но не более того», — приводит слова Быкова Legalbet.

За свою карьеру Быков тренировал ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА и сборную России, с которой дважды выигрывал чемпионат мира в 2008 и 2009 годах.

На счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Гретцки отличился 894 раза за карьеру.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-ya-ne-storonnik-propagandirovat-nhl-potomu-chto/
Александр Овечкин
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Вячеслав Быков
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5 Питтсбург 77 38 39 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
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2 Торонто 76 45 31 100
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8 Монреаль 77 30 47 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 42 35 98
2 Миннесота 77 44 33 98
3 Колорадо 75 45 30 96
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7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 76 24 52 54
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