Бучневич включен в коронавирусный протокол НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне форвард провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков.

Тем временем, российский форвард Алексей Торопченко попал в группу игроков, которые в ближайшее время могут присоединиться к основному составу «Блюз».