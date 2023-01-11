Бучневич реализовал большинство и открыл счет в начале матча с «Калгари»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» — 1:0.

Россиянин реализовал большинство на 4-й минуте первого периода.

Эта шайба стала для 27-летнего Бучневича 14-й в сезоне-2022/23. Всего на его счету 35 (14+21) очков в 33 матчах нынешнего регулярного чемпионата.