Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» — 2:0.

25-летний россиянин забросил в конце первого периода матча против команды из Нью-Йорка.

Шайба в ворота «Рейнджерс» стала для Капризова 24-й в сезоне-2022/23. На его счету 49 (24+25) очков в 40 играх текущего регулярного чемпионата.