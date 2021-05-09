Бучневич признан второй звездой матча с «Бостоном»
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Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4). Он набрал 3 (0+3) очка в этой игре.
Первой звездой стал нападающий команды Мика Зибанеджад, сделавший дубль. Защитнику «рейнджеров» Адаму Фоксу досталось звание третьей звезды дня.
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