Стало известно, когда «Даллас» выведет из обращения номер Зубова
18:15
Президент и исполнительный директор «Далласа» Брэд Альбертс сообщил, что церемония изъятия из обращения 56-го номера российского защитника Сергея Зубова состоится 28 января 2022 года во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».
В ноябре 2019 года клуб объявил, что номер Зубова будет выведен из обращения в сезоне-2020/2021, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.
Зубов выступал за «Даллас» с 1996 года и провел в клубе 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-to-retire-sergei-zubovs-jersey-number-on-january-28-2022-vs-washington-capitals/c-325863610
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