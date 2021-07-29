Стало известно, когда «Даллас» выведет из обращения номер Зубова

Президент и исполнительный директор «Далласа» Брэд Альбертс сообщил, что церемония изъятия из обращения 56-го номера российского защитника Сергея Зубова состоится 28 января 2022 года во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

В ноябре 2019 года клуб объявил, что номер Зубова будет выведен из обращения в сезоне-2020/2021, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.

Зубов выступал за «Даллас» с 1996 года и провел в клубе 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.