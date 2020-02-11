Брэди Шей: «Шестеркин заглатывает шайбы, как удав»

Защитник «Рейнджерс» Брэди Шей оценил игру голкипера Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). Россиянин отразил 42 броска из 43 и был признан первой звездой встречи.

— С ним всегда чувствуешь себя спокойно, — приводит слова защитника российская версия официального сайта лиги. — Такое ощущение, что Шестеркин заглатывает шайбы, как удав. Он почти не допускает отскоков, что делает нашу работу намного легче. Нас всех с первых же минут знакомства поразила его уверенность в себе, которая передается окружающим. И то, как он сейчас играет, с каждым матчем ее усиливает.