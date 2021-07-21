Боумэн сравнил его «Детройт» 90-х и нынешнюю «Тампу»

Бывший тренер Скотти Боумэн сравнил «Детройт», с которым он выиграл три Кубка Стэнли в конце 90-х и начале 2000-х годов с нынешней командой «Тампа-Бэй», выигравшей два трофея подряд.

— То, что сделала «Тампа» — это для нынешней НХЛ очень необычно. Ключевым стало то, что прошлой осенью, после первого Кубка, руководству клуба удалось сделать прекрасную работу для того, чтобы сохранить весь чемпионский состав. Они использовали для этого все возможные способы — и преуспели. Обычно такое на 90% невозможно. В последнем матче с «Монреалем» единственным новым игроком, у которого не было Кубка, был тот самый молодой парень, который забил в нем единственный гол, — Колтон.

— Ваши «Красные крылья» с нынешней «Молнией» сопоставимы? У двух клубов даже рекорд НХЛ по количеству побед в регулярке общий — 62. Причем в те сезоны ни вы, ни они Кубок не выигрывали.

— Сравнение с «Дейтройтом», думаю, уместно. В двух командах, например, сопоставимое число членов Зала хоккейной славы в Торонто — у «Ред Уингз» нынешних, у «Лайтнинг» будущих. Там обязательно будут Василевский, Хедман, Кучеров, Стэмкос и Пойнт, возможно, Макдона. У нас было еще больше — девять, к тому же еще один обладатель Кубка, правда, 2002 года, войдет в Зал славы, но еще не закончил карьеру, — это новичок того сезона Павел Дацюк.

«Тампе» выиграть два Кубка подряд было намного сложнее, чем нам, из-за потолка зарплат, которого во времена моего «Детройта» не было. Но она оказалась способна работать в этих условиях лучше, чем кто-либо другой. Владелец «Молнии» хотел снова победить, и менеджмент нашел для этого способ.

Тем не менее повторить успех было сложно и по другим причинам. Два последних года были такими тяжелыми для игроков! В прошлом году Кубок разыгрывался в «пузыре» двух канадских городов, вообще без зрителей. В этом году болельщиков допустили только на плей-офф. В этих условиях победить дважды подряд — это великое достижение. Причем в прошлом году «Тампа» сумела сделать это без капитана, Стэмкоса.

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