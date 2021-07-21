Интервью «СЭ» легендарного тренера — о Кучерове, Василевском, Кузнецове, феномене «Тампы» и Пекине-2022.

Никто из главных тренеров НХЛ не выигрывал Кубков Стэнли больше Скотти Боумэна. И столько же — тоже никто. Пять раз он сделал это во главе «Монреаля», один — «Питтсбурга», три — «Детройта». Девять Кубков за 29 лет с 1973-го по 2002-й! Из тренерской профессии он эффектно ушел победителем, взяв Кубок-2002 — с Ларионовым, Федоровым и Дацюком. Профессор забивал у него в овертайме финала в 41 год, Фетисов — выигрывал трофей в 40, и неказистого с виду Волшебника первым разглядел именно он. Не говоря о создании в середине 90-х единственной в истории НХЛ «Русской пятерки» — еще без Дацюка, зато с Константиновым и Козловым.

И это не все. Еще пять Кубков он выиграл, работая в клубных офисах: в «Пингвинз» — 1991-й — как директор по развитию игроков, в «Детройте» — 2008-й — как консультант, трижды в «Чикаго» — как старший советник по хоккейным операциям. Причем советовал собственному сыну Стэну, генеральному менеджеру. Полное имя сына — Стэнли, и назван он так был в честь первого Кубка во главе «Монреаля», выигранного Боумэном-старшим за месяц до его рождения.

Словом, кто вообще в мире может больше знать о Кубке Стэнли, чем этот фантастический человек? «Мне очень нравится Василевский, и благодаря ему считаю «Тампу» претендентом на Кубок Стэнли во все ближайшие сезоны», — говорил мне, например, два с лишним года назад Боумэн в большом интервью «СЭ». И что же мы видим? «Молния» — двукратный чемпион, а ее российский голкипер — обладатель приза самому ценному игроку последнего плей-офф.

В свои 87 великий тренер ездит за рулем из зимнего дома в курортной Сарасоте по полтора часа в один конец на все домашние игры «Тампы». В этом году, правда, ремонт заставил его раньше обычного, в апреле, уехать из Флориды в основной дом в Баффало, из-за чего весь поход «Лайтнинг» ко второму подряд Кубку Стэнли Боумэн наблюдал по ТВ. Что никак не может помешать его как всегда интереснейшей экспертной оценке.

Андрей Василевский. Фото Getty Images

Василевский — уже один из лучших вратарей всех времен. И может стать лучшим

— Согласны с вручением «Конн Смайт Трофи» Андрею Василевскому? — спрашиваю Боумэна. — Помню, вы еще два года назад предрекали ему великое будущее.

— Василевский — дьявол, а не вратарь! Я знал, что он станет хорошим голкипером, но вряд ли кто-то мог предполагать, что настолько хорошим. Когда Андрей только начинал в «Тампе», основным там был Бен Бишоп. Василевский подождал, потерпел, немножко сыграл в финале 2015 года. А потом стал основным. Тут надо отдать должное Стиву Айзерману (бывшему генеральному менеджеру «Лайтнинг», задрафтовавшему Василевского. — Прим. И.Р.), который вовремя обменял сильного Бишопа и поднял Василевского до статуса первого вратаря. Не знаю уж, предвидел ли Айзерман, что из него получится, но он все сделал правильно. Тем более что за Бишопа он получил Черняка, сейчас одного из ведущих защитников.

Как же трудно играть против такого вратаря! С «Конн Смайт» был сложный выбор, но Василевский чрезвычайно хорош. Когда ты становишься непробиваемым в те моменты, когда это больше всего нужно, когда способен выиграть седьмой матч со счетом 1:0, когда не пропускаешь вообще во всех играх, завершавших кубковые серии...

— Причем это случилось впервые в истории Кубков Стэнли.

— В общем, одобряю этот выбор. Уметь быть на вершине своей игры под максимальным давлением — особое искусство, которое дано немногим. А давление на вратаря — оно еще больше, чем на кого-либо другого. Но Василевский никогда не выглядит нервным! Что бы ни происходило, он спокоен.

Насколько я понимаю, Андрей очень любит тренироваться и всегда таким был. Он не может выходить на матчи, не будучи готовым к ним на сто процентов. На мой взгляд, это одна из самых важных вещей для вратаря. Неверно представление, будто можно, не работая каждый день, на кураже выйти и все поймать.

Помню, как увидел его в финале Кубка Стэнли с «Чикаго» в 2015 году. Он только приехал в НХЛ, ему было 20 лет. Бишоп получил травму, Василевского никто еще не знал. Но он вышел и на замену, и на одну из последующих игр с первых минут так, словно это обычный матч. И хоть ту серию «Тампа» проиграла, выглядел достойно.

— По-вашему, Василевский, в 26 лет уже двукратный победитель Кубка Стэнли, обладатель «Везины» и «Конн Смайта», способен стать одним из лучших, а может, и лучшим вратарем в истории лиги?

— Он один из лучших вратарей всех времен уже сейчас! Не так много голкиперов способны взять «Конн Смайт» и выиграть два Кубка подряд, проведя в них все игры до единой минуты. Причем сделать это к 26 годам. Поэтому мой ответ — да.

— В Нагано-1998 ваш будущий голкипер в «Детройте» Доминик Гашек, тогда игравший за «Баффало», сделал Чехию олимпийским чемпионом. Если игроки НХЛ поедут в Пекин-2022, Василевский может проделать то же самое со сборной России?

— Вратарь — важнейшая, иногда ключевая часть успеха! Именно поэтому, кстати, и «Монреаль» дошел до недавнего финала. Кэри Прайс не играл так каждый матч, но дал своей команде огромную уверенность. Он не был так хорош в регулярном чемпионате, ему 33 года, но в плей-офф он собрался и проделал классную работу. Невозможно выиграть большой турнир, если твой вратарь не играет на топ-уровне.

Андрей Василевский и Никита Кучеров. Фото Getty Images

Кучеров и Василевский будут членами Зала хоккейной славы

— «Тампа» стала лишь второй командой в XXI веке после «Питтсбурга», которой удалось выиграть два Кубка Стэнли подряд. А в позапрошлый раз такое произошло как раз с вашим «Детройтом» с «Русской пятеркой» в составе...

— То, что сделала «Тампа», — это для нынешней НХЛ очень необычно. Ключевым стало то, что прошлой осенью, после первого Кубка, руководству клуба удалось сделать прекрасную работу для того, чтобы сохранить весь чемпионский состав. Они использовали для этого все возможные способы — и преуспели. Обычно такое на 90% невозможно. В последнем матче с «Монреалем» единственным новым игроком, у которого не было Кубка, был тот самый молодой парень, который забил в нем единственный гол, — Колтон.

— Ваши «Красные крылья» с нынешней «Молнией» сопоставимы? У двух клубов даже рекорд НХЛ по количеству побед в регулярке общий — 62. Причем в те сезоны ни вы, ни они Кубок не выигрывали.

— Сравнение с «Дейтройтом», думаю, уместно. В двух командах, например, сопоставимое число членов Зала хоккейной славы в Торонто — у «Ред Уингз» нынешних, у «Лайтнинг» будущих. Там обязательно будут Василевский, Хедман, Кучеров, Стэмкос и Пойнт, возможно, Макдона. У нас было еще больше — девять. К тому же еще один обладатель Кубка, правда 2002 года, войдет в Зал славы, но еще не закончил карьеру, — это новичок того сезона Павел Дацюк.

«Тампе» выиграть два Кубка подряд было намного сложнее, чем нам, из-за потолка зарплат, которого во времена моего «Детройта» не было. Но она оказалась способна работать в этих условиях лучше, чем кто-либо другой. Владелец «Молнии» хотел снова победить, и менеджмент нашел для этого способ.

Тем не менее повторить успех было сложно и по другим причинам. Два последних года были такими тяжелыми для игроков! В прошлом году Кубок разыгрывался в «пузыре» двух канадских городов, вообще без зрителей. В этом году болельщиков допустили только на плей-офф. В этих условиях победить дважды подряд — это великое достижение. Причем в прошлом году «Тампа» сумела сделать это без капитана, Стэмкоса.

Она именно очень хорошая команда. Она здорово обороняется именно коллективно, ее вратарь сделал четыре «сухаря» в каждом из последних матчах серий. То есть в самых важных их играх! Причем началось это еще с заключительного матча прошлого Кубка против «Далласа».

О своевременном решении Айзермана обменять Бишопа я уже говорил. Сюда же относится и сам драфт Андрея в первом раунде. «Тампа» вообще сделала много хороших обменов и на драфте работала стабильно здорово. Взяв, например, Кучерова во втором раунде.

— Причем в самом его конце, под 58-м номером.

— А Пойнта — вообще под 79-м! Что касается обменов, то еще одним хорошим обменом для Айзермана стало приобретение Сергачева как раз из «Монреаля», будущего соперника по финалу. Он провел хороший плей-офф. Большой, сильный парень с отличным катанием. «Тампа» задрафтовала под общим 3-м номером Джонатана Друэна. Его очень хотел приобрести «Монреаль», и скауты, и сам Айзерман провели отличную домашнюю работу, взяв за него Сергачева.

Такого молодого талантливого защитника на рынке найти сложно! И он стал важной частью чемпионской команды, которая строилась по кирпичику. В этом сезоне команде нужен был крепкий опытный защитник, и она его получила в лице Савара. Айзерман был архитектором «Тампы», а Жюльен Брисбуа успешно продолжил начатое им дело.

— Еще одна умная вещь — он не уволил сгоряча Джона Купера после 0-4 в серии первого раунда с «Коламбусом» два года назад.

— Да, и тут Брисбуа заслуживает добрых слов. То поражение было очень болезненным. Но Брисбуа — очень умный человек. Я кое-что о нем знаю. Он начал работать в юридической фирме в Монреале, был адвокатом по налоговым вопросам. Кто-то из руководителей этой фирмы порекомендовал его президенту «Канадиенс», сказав, что этот человек может быть полезен для хоккея. Сначала он занимался в «Монреале» юридической работой плюс темой потолка зарплат. А потом пошел дальше.

Мы много раз сидели с ним вместе во время матчей на домашней арене Тампы. Очень яркий человек. Брисбуа очень много расспрашивал меня о корнях успеха — и, в частности, о моем бывшем боссе в «Монреале» Сэме Поллоке. Жюльену было интересно, что именно сделало Поллока таким великим генеральным менеджером.

Брисбуа — спокойный человек, не эксцентричный, ему не нужно находиться в центре внимания. Но он очень умный менеджер. Сейчас это очень сложная лига, много клубов обладают равными возможностями. И когда доходит до седьмого матча, как в полуфинале с «Айлендерс», «Тампа» находит ресурсы для решающего усилия и выигрывает 1:0.

Никита Кучеров. Фото Getty Images

Гретцки и Лемье — достойная компания для Кучерова, чтобы понять, чего он добился

— Но можно ли назвать честным финт Брисбуа с Кучеровым в долгосрочном списке травмированных, вернувшимся в строй аккурат к началу плей-офф? И должна ли НХЛ после этого изменить правила?

— Каждая команда могла это сделать. «Чикаго» (с сыном Боумэна Стэном в роли генерального менеджера. — Прим. И.Р.) так поступило несколько лет назад, когда сломал кисть Патрик Кейн, и «Блэкхокс», возможно, выдержали чуть большую, чем можно было, паузу с его возвращением, приобретя в это время нескольких нужных команде хоккеистов и также выиграв в итоге Кубок.

Что лига может сделать сейчас? Только считать потолок зарплат и в плей-офф. Но невозможно менять правила после каждой конкретной истории. Каждый случай уникален. И не забывайте: Кучеров не провел на льду ни минуты с конца прошлого плей-офф до начала нынешнего. Ему сделали операцию, и он пропустил больше полугода! Это стало для игрока серьезнейшим испытанием. Никита оказался способен сохранить высочайший уровень, но далеко не факт, что это смог бы сделать кто-то другой.

Не забывайте и то, что его травмировали в финале, повредили ребро (по словам агента игрока Дэна Мильштейна, сломали. — Прим. И.Р.). Перед каждым матчем против «Монреаля» врачам команды приходилось уделять ему особое внимание. Но он особенный, чудесный игрок. С таким спортивным, конкурентным характером! Ему не надо ничего говорить — он все показывает своей игрой.

Реальная платежная ведомость у «Тампы» в этом сезоне составляла 98 миллионов. Но Кучеров не играл всю регулярку, что позволило клубу сэкономить его 9,8 миллиона. Плюс Жюльен Брисбуа приобрел у «Оттавы» двух игроков — форварда Габорика и вратаря Нильссона (28 декабря прошлого года в обмен на защитника Коберна и форварда Пакетта. — Прим. И.Р.), чтобы внести их в долгосрочный список травмированных и на этом сберечь еще 8 миллионов.

— Вас удивило, что Кучеров в такой ситуации оказался способен второй сезон подряд выиграть гонку бомбардиров в плей-офф? Со времен Марио Лемье такое не удавалось никому!

— Да, очень удивило. Причем ему вообще не потребовалось времени для разгона! Для меня стало сюрпризом, что Кучеров был весьма эффективен уже в первом раунде против «Флориды». При том что это была очень сложная серия, обыграть «Пантерз» было крайне трудно. Напомню, что в регулярном чемпионате она даже опередила «Тампу» и вообще была в этом сезоне очень хорошей командой.

Что до финальной серии, то она на самом деле была гораздо более плотной и трудной, чем об этом говорит ее итоговый счет. Защита в ней вышла на первый план, форварды оказались скованы по рукам и ногам, каждый гол давался с трудом. И в предыдущих сериях вроде «Тампа» — «Айлендерс» или «Вегас» — «Колорадо», за редкими исключениями, забивать было сложно.

А тут — еще труднее. И у «Лайтнинг», и у «Канадиенс» собраны габаритные защитники, и они играли на всю мощь своих физических возможностей. Те же Сергачев и Черняк — большие парни, как и Уэбер с Шаротом у их соперников. Пойнт, который до этого бил рекорды по длине голевой серии, за пять матчей финала не забросил ни одной шайбы! Но лучшая команда победила. Во многом потому, что была очень хороша в организации игры в обороне.

— Возвращаясь к Кучерову — он стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, который провел по два плей-офф подряд с 30 и более очками в каждом. После Гретцки и Лемье.

— Да, прекрасно помню, как Марио это делал (Боумэн как раз и тренировал чемпионский «Питтсбург» во втором из тех сезонов, а в первом работал одним из руководителей клуба. — Прим. И.Р.). Он был невероятным игроком и поднимал нашу команду на победы с больной спиной и раком Ходжкина, лимфомой! Марио, Уэйн — более чем убедительная компания, чтобы понять, чего добился Кучеров. Это изумительно. В плей-офф у тебя нет достаточного пространства, чтобы чувствовать себя свободно на льду. Но он всегда был на шаг впереди.

— Можете объяснить его феномен? И чего ожидаете от Никиты в будущем?

— Он так видит площадку! И всегда чувствует наперед, что сделает дальше. Ему не нужно время. Когда шайба только летит к нему, у Никиты уже есть хорошая идея. И он видит любого открытого партнера. Это особое чутье, причем ему совершенно все равно, как именно отдавать или бросать, — его технический арсенал очень разнообразен. Кучеров может сделать одинаково точный пас с форхенда, бэкхенда, бросать с кистей, щелчком, в одно касание.

Но главное — у него высочайший хоккейный IQ. Ларионов был таким магом с шайбой, хотя не был большим и мощным. По тому, как Кучеров пасует и видит площадку, его можно сравнить с Игорем. Он тоже играет на команду и может «передумать» любого соперника. Однако Кучеров все же несколько другой. Хоккей меняется, и этот парень способен еще и по-всякому здорово бросать, что он делает часто. У него быстрые руки. Приехав из России, он играл в юниорской лиге за «Квебек Рэмпартс»...

— ...и не проходил там в состав, вскоре попросил обмена и получил его.

— Да, его карьера никогда не была легкой. При этом у Кучерова очень большая уверенность в себе. Это выдающийся игрок, об этом не может быть вообще никаких вопросов.

— Видели феерическую пресс-конференцию Кучерова без футболки и с пивом? Как восприняли ее?

— Большинство людей получают от таких штук удовольствие. Как и от того, что он сказал о «Монреале» (смеется). Он просто был в этот момент счастливым парнем. Как и годом ранее — я видел некоторые моменты его празднования победы. Кучеров, как я его вижу, — настоящий победитель. Он ничего не придерживает на потом, отдает себя достижению главной задачи целиком. От и до.

Скотти Боумэн. Фото Getty Images

У «Тампы» остался всего 21 миллион на 14 игроков. Не представляю, что она будет делать

— Вы родились вблизи Монреаля и пять раз выигрывали Кубок Стэнли во главе «Канадиенс», то есть явно небезразличны к этому клубу. Сильно удивились, когда он вышел в финал, если брать по очкам, после даже не 16-го, а 18-го места в регулярном чемпионате?

— Они очень прилично начали сезон. В межсезонье сделали несколько хороших ходов, в их распоряжении были деньги, и они их мудро потратили, привнесли в состав опыт (в лице Кори Перри, Эрика Стаала. — Прим. И.Р.). В первые шесть недель сезона «Монреаль» выглядел как лучшая команда Канады, но потом пошли травмы, ковид начал бить по разным командам с разной силой. В какой-то момент «Канадиенс» поменяли главного тренера на его ассистента (Клода Жюльена на Доминика Дюшарма. — Прим. И.Р.) и еле вскочили на подножку поезда, уходящего в плей-офф.

Но команда, игравшая в кубке, была гораздо больше похожа на ту, что выступала в первые полтора месяца регулярного чемпионата, а не позже. Да, последние два месяца регулярки были тяжелыми. Но это вообще был особый, ни на что не похожий сезон. В Канаде зрителям не давали ходить на хоккей даже в плей-офф! Разве что на последней паре домашних игр разрешили ходить 3—4 тысячам.

— Как «Тампе» выкручиваться из сложнейшей ситуации с потолком зарплат?

— Не знаю, что она будет делать теперь. Я посмотрел на их контракты, и у троих игроков — Стэмкоса, Пойнта и Кучерова — уже 25 миллионов! Клуб имеет право защитить на драфте расширения всего трех защитников, и это скорее всего будут Хедман, Сергачев и, может, Макдона. Не знаю, что они будут делать с Черняком, которого «Лайтнинг», безусловно, захочет сохранить. А если добавить сюда Василевского, Гурда с зарплатой в 5 миллионов — у них получится девять игроков с совокупной зарплатой в 60 миллионов! (Смеется.)

Это будет очень сложное лето для менеджмента «Тампы». Да, «Молния» — чемпион двух последних лет, но у нее остался всего 21 миллион под потолком на 14 игроков! Ей придется потерять кого-то из лидеров. Может быть, Палата или Киллорна. В завершившемся сезоне руководство было достаточно умно, чтобы сохранить весь предыдущий чемпионский состав. Но дальше это уже невозможно. Хотя бы потому, что второго случая, когда лучший бомбардир команды пропускает весь регулярный чемпионат, выходит сразу на плей-офф и выигрывает там гонку в «гол плюс пас», просто не может быть. Это уникальная ситуация.

— И что же делать?

— Не знаю! Вот смотрите: есть звено, которое провело в финальной серии за «Тампу» больше всего игрового времени. Гурд, Гудроу и Коулмэн. Единственный из них, кто подписан на следующий сезон, — Гурд. При том что за последние два года самым большим изменением в «Лайтнинг» стали как раз сделки по приобретению Гудроу и Коулмэна. Это изменило всю команду!

Не представляю, как при нынешнем положении вещей их этим летом можно сохранить. Ведь сейчас лучший шанс этих парней в карьерах сделать какие-то деньги. Два Кубка Стэнли должны получить отражение в их зарплатах! А у «Тампы» нет денег под потолком, чтобы их платить.

Один из ключей к победе на Олимпиаде — изучение соперников. А это лучше могут делать тренеры, работающие в НХЛ

— Почему до сих пор не объявляется о том, что НХЛ едет на Олимпиаду?

— Насколько понимаю, там достаточно много противоречий. В том числе глядя на предстоящую совсем скоро летнюю Олимпиаду в Токио и отсутствие на ней болельщиков. Хоккеисты однозначно хотят на Игры, но МОК для этого должен принять много решений. Да, лига согласилась на поездку туда игроков, чтобы продлить коллективное соглашение с Ассоциацией игроков, однако на определенных условиях. МОК должен застраховать игроков и сделать немало других вещей. Это будет дорогостоящее время для Международного олимпийского комитета, у которого сейчас и находится мяч.

— Если энхаэловцы все-таки будут в Китае-2022, то сборную Канады будет тренировать главный тренер «Тампы» Джон Купер. Ваше мнение об этом специалисте, который работает с «Лайтнинг» уже восемь лет, дольше, чем кто-либо из действующих тренеров клубов НХЛ?

— Умный тренер! Он прошел свой путь вверх по тренерской лестнице, это очень разнообразная личность. Как тренер предпринимает разумные шаги. После того как «Тампа» выиграла Кубок Стэнли в прошлом году, Куперу было очень непросто сложить новый победный пазл. Но он смог создать звено с Коулмэном, Гурдом и Гудроу, и оно идеально вписалось в команду.

Ты не должен бояться принимать решения, и если ты убежден в их правоте, то многие будут работать. У «Тампы» все было в порядке с результативностью, но ей нужно было рабочее звено, которое будет сковывать атаки соперников. Но оно еще и забило немало важных голов! Купер не боялся начинать каждый период каждой игры именно с этих троих. Когда «Молния» вела в счете одну шайбу, это звено проводило на льду очень много времени.

Тренер очень здорово использовал скамейку. Например, он не чередовал три пары защитников, а хорошо чувствовал, у кого игра пошла, и на этих людей в конкретный вечер делал большую ставку. Он знал, как выжимать из них максимум, и мне работа Купера понравилась. Он поднялся с самого низа. Начинал с детского хоккея, прошел уровень junior B, потом — хоккейную лигу США. Дошел до НХЛ, и уже в ней он проделал огромную работу и был за нее вознагражден.

— По-вашему, сборной России на Олимпиаде-2022 тоже нужен главный тренер из НХЛ? И как относитесь к идее пригласить на этот пост Барри Тротца из «Айлендерс», выигрывавшего Кубок Стэнли в «Вашингтоне» вместе с Александром Овечкиным?

— Не знаю, можно ли это сделать, если Барри был ассистентом главного тренера сборной Канады на нескольких чемпионатах мира (на четырех, включая два победных. — Прим. И.Р.), разрешили ли бы ему это НХЛ и МОК. Но если большинство в команде будут составлять игроки из НХЛ, такой шаг помог бы точно получить хорошее знание о соперниках.

Канаду, Швецию, Финляндию, США, в которых тоже будут играть почти исключительно энхаэловцы, нужно тщательно изучить. Чем больше ты знаешь о другой команде, тем легче ее обыграть. Олимпиада — слишком короткий турнир, на котором нельзя допускать ошибок, связанных с элементарным незнанием действий того или иного игрока или связки, известной по выступлениям в НХЛ.

— А если бы ФХР обратилась лично к вам для консультирования сборной России на ОИ-2022 — как бы восприняли? Может, даже без поездки в Китай, а по телефону.

— Сейчас, когда люди мне звонят, я не утаиваю никакой информации. Многие люди помогали мне на протяжении всей карьеры, и понимаю, что теперь сам должен помогать другим. Люблю смотреть хоккей, много хоккея. Федерация хоккея США каждое лето проводит тренировочные лагеря в Баффало — на прошлой неделе 2004 года рождения, на этой 2005-го, — и я оттуда только что приехал. На следующей обязательно посмотрю ребят 2006 года.

Я тренировал сборную Канады, мы и побеждали (на Кубке Канады 1976 года), и проигрывали (сборной СССР в финале Кубка Канады-1981 — 1:8. — Прим. И.Р.). Понимаю, как с тех пор изменились и мир, и хоккей. Но Олимпиада осталась особым событием. Не уверен, что НХЛ предвидела, как долго продлится пандемия, что она затронет даже сроки этого плей-офф. В связи с этим лига хочет начать новый чемпионат не в начале, а в середине октября. Если при таких раскладах она остановится в феврале на три недели, это будет крайне сложно вписать в сезон.

У этой истории две стороны. Одна — игроков, которые за поездку. Но хоккейный бизнес придется во многом принести в жертву. С другой стороны, этот самый бизнес за счет Олимпиады может вырасти в международном масштабе. Много инсайдерской информации находится вне моего поля зрения.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

За четыре ближайших сезона Овечкин вполне может забить от 120 до 140 голов

— Александр Овечкин в ушедшем сезоне забросил 24 шайбы и довел число голов в регулярках НХЛ до 730. В сентябре ему исполнится 36. До Уэйна Гретцки — 164 гола. Миссия невыполнима?

— Овечкин физически уникален. Он такой большой и сильный! Только что мы закончили наблюдать за самым жестким хоккеем, которого только можно видеть, — в плей-офф Кубка Стэнли. Там у хоккеистов вообще нет пространства, и для большинства форвардов это очень сложно. Но регулярный чемпионат — это не кубок. У него, помимо «физики», сохраняется прежняя сила броска — не знаю никого в лиге, кто обладал бы лучшим. А это значит, что Алекс может забивать голы с дистанции, ему не нужно быть в 3—4 футах от ворот.

Многое зависит от команды. В этом сезоне она была окей. Трудная часть энхаэловского бизнеса заключается в том, что, когда ты построил команду и хочешь выиграть кубок, за это надо платить определенную цену. То есть обменивать молодых игроков, то есть будущее клуба, платить большие деньги ведущим хоккеистам, чтобы удержать их...

Думаю, Овечкин продолжит играть в НХЛ. Но многое зависит и от того, насколько хороша будет команда. И от своего дивизиона, в котором есть очень приличные команды. Но у этого большого парня есть то, чем не обладают многие его коллеги. Его доминирующая идея заключается в том, чтобы шайба оказалась в чужих воротах (смеется). Он хочет забивать, и его жажда меньше не стала! А так бросать в одно касание сейчас в лиге способны максимум полдюжины игроков.

Мне кажется, Ови сможет очень продуктивно играть в НХЛ до 40 лет. То есть четыре эффективных сезона у него еще впереди. Кое-что зависит и от того, сколько игр он будет проводить в каждом сезоне. Если в этом сезоне он забил 24, то это приблизительно 35, если бы регулярное первенство было полноценным. От 120 до 140 голов за четыре года для него вполне реальны.

— То есть Горди Хоу, до которого 71 гол, Овечкин обойдет, но до Гретцки явно не дотянется?

— Может, забьет и больше, чем я сказал. Повторяю: это не хоккей плей-офф, где в каждой серии, кроме первой, ты играешь против уверенной в себе команды, победившей в предыдущей серии и оттого ставшей сильнее. В двухмесячном кубковом марафоне забивать невероятно сложно, в регулярке — намного легче.

Надеюсь, Овечкин будет здоров и сможет играть в своем привычном ключе. И если его рефлексы позволят поддерживать такие же силу и точность броска, как до сих пор, то вратарям будет по-прежнему крайне сложно его остановить.

— Жаль, что его одноклубник Евгений Кузнецов после блистательного Кубка Стэнли-2018 больше не проводил стабильных сезонов на таком уровне.

— Насколько знаю, в минувшем сезоне у него были проблемы с ковидом (Кузнецов болел им дважды. — Прим. И.Р.). Если посмотреть, через что прошел, например, Тэйвз, то можно сделать вывод, что это может сильно повлиять на хоккеиста. Одна из главных трудностей, связанных с коронавирусом в спорте, в том, что пока нет четкого понимания, как и на чем он отражается, как нет и автоматических путей нейтрализации этих угроз. На разных хоккеистов он влияет по-разному.

Кузнецов — технически одаренный игрок. Да, в последнее время он не играл соответственно своему потенциалу. Но не будем забывать, что на пути к плей-офф он достаточно много матчей пропустил. А габаритным парням (рост Евгения — 186 см) набор формы зачастую дается сложнее.

— Как вы думаете, был ли большой ошибкой «Вашингтона» отказ от продления контракта с Барри Тротцем на новых финансовых условиях после победного Кубка Стэнли? В трех последующих сезонах «Столичные» вылетали в первом же раунде, тогда как «Островитяне» Тротца два последних года доходили до полуфинала.

— Если посмотреть на то, какой это тренер, и вспомнить о том, что «Вашингтон» с ним выиграл кубок, — та ситуация стала очень необычной. Чтобы клуб с тренером не продолжили сотрудничество сразу после выигрыша трофея — такое случается чрезвычайно редко. Не знаю инсайдов на эту тему, в том числе по финансам, зато точно знаю: Тротц — великолепный специалист! Он построил хорошую команду в Вашингтоне и делает это в Нью-Йорке.

— Как раз «Айлендерс» был последней командой, бравшей кубок четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Предпоследней, кто делал это три раза, был ваш «Монреаль» — с 1976-го по 1979-й. Даже династия «Эдмонтона» на третий раз дважды спотыкалась. А способна ли сделать это «Тампа»?

— Не скажу, что это невозможно. Но сложнее, чем во второй раз. Если менеджменту удастся так сманеврировать с составом, что команда на 90 процентов окажется прежней, то шансы будут по-прежнему велики.

«Тампа» в обычных сезонах играет в сложном дивизионе: очень приличную команду построила «Флорида», «Бостон» и «Торонто» остаются претендентами на кубок, а «Монреалю» должен и в будущем помочь нынешний выход в финал. Достаточно быстро поднимается «Оттава», у нее есть целый ряд интересных молодых игроков и хорошие перспективы.

У «Тампы» есть и должно остаться ядро. Но сможет ли она еще раз подобрать ему в поддержку «вспомогательный состав», который в минувшем кубке сработал прекрасно, — от этого будет зависеть очень многое. Сможет ли «Лайтнинг» еще раз предпринять такой же шаг, как с «Оттавой», приобретя права на не играющих хоккеистов и выведя их из-под потолка зарплат? Ясно, что повтор истории с Кучеровым почти невозможен.

В общем, скажу так: «Тампа» имеет достаточно, чтобы оставаться претендентом. Но в лиге есть достаточно команд вроде «Колорадо» или «Вегаса», которые не собираются быстро отваливаться из этого списка. На «Востоке» есть «Айлендерс» и, скажу вам, «Рейнджерс». В НХЛ сейчас много примерно равных по уровню команд.

Но у «Тампы» есть победная формула. Когда ты выиграл кубок, к тому же дважды подряд, этого у тебя уже не забрать. Эта команда уже была хороша два года назад, но чемпионом она стала после того, как взяла Коулмэна и Гудроу, стала больше доверять Гурду, и они составили очень важное разрушительное звено. Многое зависит от того, сможет ли «Лайтнинг» сделать что-то похожее в следующем сезоне.