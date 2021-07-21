Боумэн сравнил достижения Кучерова и Марио Лемье

Легендарный тренер НХЛ Скотти Боумэн, выигравший в общей сложности 9 Кубков Стэнли, высказался об игре российского форварда «Тампы-Бэй» Никите Кучерове.

— Возвращаясь к Кучерову — он стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, который провел по два плей-офф подряд с 30 и более очками в каждом. После Гретцки и Лемье.

— Да, прекрасно помню, как Марио это делал (Боумэн как раз и тренировал чемпионский «Питтсбург» во втором из тех сезонов, а в первом работал одним из руководителей клуба, — Прим. И.Р.). Он был невероятным игроком и поднимал нашу команду на победы с больной спиной и раком Ходжкина, лимфомой! Марио, Уэйн — более чем убедительная компания, чтобы понять, чего добился Кучеров. Это изумительно. В плей-офф у тебя нет достаточного пространства, чтобы чувствовать себя свободно на льду. Но он всегда был на шаг впереди.

— Можете объяснить его феномен? И чего ожидаете от Никиты в будущем?

— Он так видит площадку! И всегда чувствует наперед, что сделает дальше. Ему не нужно время. Когда шайба только летит к нему, у Никиты уже есть хорошая идея. И он видит любого открытого партнера. Это особое чутье, причем ему совершенно все равно, как именно отдавать или бросать — его технический арсенал очень разнообразен. Кучеров может сделать одинаково точный пас с форхэнда, бэкхенда, бросать с кистей, щелчком, в одно касание.

Но главное — у него высочайший хоккейный IQ. Ларионов был таким магом с шайбой, хотя не был большим и мощным. По тому, как Кучеров пасует и видит площадку, его можно сравнить с Игорем. Он тоже играет на команду и может «передумать» любого соперника. Однако Кучеров все же несколько другой. Хоккей меняется, и этот парень способен еще и по-всякому здорово бросать, что он делает часто. У него быстрые руки.

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