Боумэн назвал Василевского одним из лучших вратарей в истории

Легендарный тренер НХЛ Скотти Боумэн высказался о российском вратаре «Тампы-Бэй» Андрее Василевском, ставшем двукратным обладателем Кубка Стэнли.

— Василевский — дьявол, а не вратарь! — сказал Боумэн. — Я знал, что он станет хорошим голкипером, но вряд ли кто-то мог предполагать, что настолько хорошим. Когда Андрей только начинал в «Тампе», основным там был Бен Бишоп. Василевский подождал, потерпел, немножко сыграл в финале 2015 года. А потом стал основным. Тут надо отдать должное Стиву Айзерману (бывшему генеральному менеджеру «Лайтнинг», задрафтовавшему Василевского, — Прим. И.Р.), который вовремя обменял сильного Бишопа и поднял Василевского до статуса первого вратаря. Не знаю уж, предвидел ли Айзерман, что из него получится, но он все сделал правильно. Тем более что за Бишопа он получил Черняка, сейчас одного из ведущих защитников.

Уметь быть на вершине своей игры под максимальным давлением — особое искусство, которое дано немногим. А давление на вратаря — оно еще больше, чем на кого-либо другого. Но Василевский никогда не выглядит нервным! Что бы ни происходило, он спокоен.

Насколько я понимаю, Андрей очень любит тренироваться и всегда таким был. Он не может выходить на матчи, не будучи готовым к ним на сто процентов. На мой взгляд, это одна из самых важных вещей для вратаря. Неверно представление, будто можно, не работая каждый день, на кураже выйти и все поймать.

Помню, как увидел его в финале Кубка Стэнли с «Чикаго» в 2015 году. Он только приехал в НХЛ, ему было 20 лет. Бишоп получил травму, Василевского никто еще не знал. Но он вышел и на замену, и на одну из последующих игр с первых минут так, словно это обычный матч. И хоть ту серию «Тампа» проиграла, выглядел достойно.

Он один из лучших вратарей всех времен уже сейчас! Не так много голкиперов способны взять «Конн Смайт» и выиграть два Кубка подряд, проведя в них все игры до единой минуты. Причем сделать это к 26 годам.

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