«Вашингтон» крупно проиграл «Бостону»

«Бостон» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Брюинз» прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в конце второго периода появился на льду. Он сыграл около 25 минут и отразил 6 из 7 бросков по своим воротам. Александр Овечкин за 22 минуты 24 секунды сделал 8 бросков и 4 силовых приема при показателе полезности «-4», Евгений Кузнецов сыграл 18 минут 17 секунд и отметился двумя бросками и силовым приемом. Дмитрий Орлов провел на льду почти 21 минуту и записал на свой счет бросок по воротам и силовой прием.

«Вашингтон» идет на втором месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на третьем.