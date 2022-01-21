«Вашингтон» проиграл «Бостону». Кузнецов и Овечкин набрали по одному очку
«Бостон» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Брюинз» одержали четвертую победу в последних пяти встречах.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, а ассистировал ему соотечественник Александр Овечкин.
«Вашингтон» занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 8-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Кузнецов — 13 (Овечкин, ван Римсдайк), 4:07 — 0:1. Пастрняк — 17 (Холл, Хаула), 4:57 — 1:1. Пастрняк — 18 (бол., Грызлик), 28:37 — 2:1. Эллер — 7 (Макмайкл), 36:12 — 2:2. Бержерон — 13, 49:41 — 3:2. Бэкстрем — 1 (Уилсон), 50:17 — 3:3. Макэвой — 6 (бол., Дебраск, Хаула), 59:15 — 4:3.
Вратари: Ульмарк — Ванечек (59:22).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (10+10+13) — 17 (5+6+6).
Наши: — - Кузнецов (20.32/1/0), Овечкин (20.05/3/0).
21 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 5
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 3
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|1 : 2
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08