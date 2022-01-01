«Бостон» в овертайме переиграл «Баффало»
1 января, 23:51
«Бостон» в овертайме переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Мишек».
Автором победной шайбы стал нападающий Чарли Койл.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Хиностроза — 6 (Мюррей, Далин), 6:33 — 0:1. Смит — 3 (Маршан, Макэвой), 23:47 — 1:1. Скиннер — 10 (Так, Томпсон), 31:32 — 1:2. Так — 1 (бол., Кребс, Томпсон), 39:11 — 1:3. Фолиньо — 1 (Дебраск), 43:24 — 2:3. Холл — 6 (Грызлик, Макэвой), 44:49 — 3:3. Койл — 8 (Маршан), 60:34 — 4:3.
Вратари: Ульмарк — Луукконен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 41 (13+13+14+1) — 24 (5+9+9+1).
Наши: — - -.
1 января. Бостон. TD Garden.
Дополнительная информация:
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю