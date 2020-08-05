Бобровский против Варламова: «Флорида» победила «Айдендерс», Дадонов отдал голевой пас
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в третьем матче предварительного раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов отдал голевой пас. Ворота обеих команд защищали россияне: Сергей Бобровский отразил 20 бросков, его оппонент Семен Варламов — 19.
Счет в серии — 2-1 в пользу «Флориды».
НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд
«Флорида» — «Айлендерс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Хаула — 1 (бол., Дадонов, Хоффман), 24:02 — 1:0. Пажо — 2 (Бовилье), 36:26 — 1:1. Хоффман — 2 (бол., Яндл, Барков), 40:41 — 2:1. Бойл — 1, 42:48 — 3:1. Нельсон — 1 (Пулок, Тэйвз), 58:33 — 3:2.
Вратари: Бобровский — Варламов (57:24 — 58:33, 58:40 — 59:25, 59:46).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (6+11+5) — 22 (8+4+10).
Наши: Дадонов (14.24/1/0) — -.
5 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии — 2-1 (1:2, 4:2)