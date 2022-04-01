Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Чикаго»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Чикаго» (4:0). Все трое были выбраны из составе победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. 33-летний россиянин отразил все 37 голов по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Александр Барков. Он отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку защитник Густав Форслинг. На его счету гол и голевая передача.