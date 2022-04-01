Капризов забросил 38-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». В начале третьего периода счет стал 3:3.

На 2-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это 38-я заброшенная шайба в этом сезоне.