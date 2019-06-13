Биннингтон – первый вратарь-новичок в истории НХЛ, одержавший 16 побед в плей-офф

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон" (4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. Голкипер "музыкантов" Джордан Биннингтон отразил 32 броска из 33.

Также он стал первым новичком в истории лиги, одержавшим в дебютный сезон 16 побед в плей-офф. По 15 побед было в активе Мэтта Мюррея (2016), Кэма Уорда (2006), Рона Хекстолла (1987) и Патрика Руа (1986).

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