Бэттмен высказался о старте нового сезона НХЛ

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен высказался по поводу старта нового сезона лиги. Сегодня руководство НХЛ и профсоюз игроков пришли к соглашению о новом сезоне: регулярный чемпионат будет состоять из 56 матчей и начнется 13 января.

«Самая большая проблема — убедиться, что наши игроки и персонал находятся в безопасности и здравии, убедиться, что мы не делаем ничего, что подвергло бы сообщество риску распространения коронавируса, — цитирует официальный сайт НХЛ Бэттмена. — Мы понимаем, что жизненно важно для здоровья и благополучия сообщества, и мы не хотим делать ничего, что могло бы этому помешать. Все, что мы делаем и над чем работаем, связано с сохранением безопасности и здоровья игроков».