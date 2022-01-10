Бержевен занял пост старшего советника генменеджера «Лос-Анджелеса»

Канадский специалист Марк Бержевен занял пост старшего советника генерального менеджера «Лос-Анджелеса», сообщает официальный Twitter клуба.

56-летний канадец был уволен с поста генменеджера «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.

Бержевен занимал свою должность в «Канадиенс» с 2012 года.