Бержевен занял пост старшего советника генменеджера «Лос-Анджелеса»
01:18
Канадский специалист Марк Бержевен занял пост старшего советника генерального менеджера «Лос-Анджелеса», сообщает официальный Twitter клуба.
56-летний канадец был уволен с поста генменеджера «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.
Бержевен занимал свою должность в «Канадиенс» с 2012 года.
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