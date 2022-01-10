Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бержевен занял пост старшего советника генменеджера «Лос-Анджелеса»

01:18
Теги:

Канадский специалист Марк Бержевен занял пост старшего советника генерального менеджера «Лос-Анджелеса», сообщает официальный Twitter клуба.

56-летний канадец был уволен с поста генменеджера «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.

Бержевен занимал свою должность в «Канадиенс» с 2012 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
В Китае назвали особо уязвимую перед «Омикроном» группу людей
0
Реклама