Барри Тротц: «Если бы был букмекером, сделал бы ставку на Овечкина в споре с Гретцки»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ. «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли под руководством Тротца.

— Если бы я был букмекером, сделал бы ставку на Овечкина в споре с Гретцки, — приводит слова специалиста NoVa Caps. — Нет сомнений, что он собирается это сделать. Я видел, как забивал 500-й и 600-й голы. Надеюсь, что 700-й увижу по телевизору.

На протяжении многих лет были сомнения по его возрасту, но он превозмог это. Александр повзрослел, выиграл Кубок Стэнли. Когда я был здесь, мы говорили о том, как он вдохновляет людей. Вдохновил так много молодых игроков и продолжает это делать.