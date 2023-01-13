«Виннипег» переиграл «Баффало»

«Баффало» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин провел на льду около 12 минут, но результативными действиями не отметился. Показатель его полезности составил «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Самберг — 2 (Шмидт), 6:35 — 0:1. Олофссон — 16 (Миттельштадт, Йокихарью), 32:02 — 1:1. Моррисси — 8 (Элерс, Демело), 34:11 — 1:2. Джост — 4 (Олофссон, Далин), 42:50 — 2:2. Коннор — 21 (Элерс), 47:19 — 2:3. Кулман — 2 (п.в., Коннор, Диллон), 59:17 — 2:4.

Вратари: Луукконен (57:52 — 59:17) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 41 (10+16+15) — 27 (9+9+9).

Наши: Любушкин (11.54/0/+1) — -.

13 января. Баффало. KeyBank Center. 15208 зрителей.