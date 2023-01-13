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Сегодня, 05:36

Гол с передачи Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Далласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» выиграли у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Адам Фокс с передачи россиянина Артемия Панарина. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 10 (бол., Марчмент, Гурьянов), 37:53 — 0:1. Миллер — 5 (Трочек, Фокс), 59:59 — 1:1. Фокс — 9 (Панарин, Зибанежад), 61:16 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Эттингер.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (8+11+10+2) — 25 (6+10+9+0).

Наши: Кравцов (15.16/0/0), Панарин (22.36/2/+2) — Гурьянов (8.56/1/0).

13 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
БК Даллас Маверикс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 42 19 23 42
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
3.01
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17.01
18.01
13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 - : -
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 - : -
13.01 05:00
Аризона – Оттава
 - : -
13.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 60
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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