«Баффало» рассчитывает обменять Айкела до Рождества

«Баффало» твердо намерен обменять нападающего Джека Айкела по ходу сезона. Клуб рассчитывает, что сможет решить этот вопрос до Рождества, сообщает Daily Faceoff.

Контракт американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. На его счету 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали, но медицинский штаб «Баффало» выступает категорически против такого решения.