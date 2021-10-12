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«Баффало» рассчитывает обменять Айкела до Рождества

12 октября, 01:07
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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«Баффало» твердо намерен обменять нападающего Джека Айкела по ходу сезона. Клуб рассчитывает, что сможет решить этот вопрос до Рождества, сообщает Daily Faceoff.

Контракт американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. На его счету 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали, но медицинский штаб «Баффало» выступает категорически против такого решения.

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Иван Шитик все материалы автора
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