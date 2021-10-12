Василевский возглавил список лучших вратарей НХЛ по версии генменеджеров и тренеров

Интернет-портал The Athletic провел анонимный опрос среди генеральных менеджеров и тренеров клубов Национальной хоккейной лиги. Они должны были назвать лучшего вратаря лиги.

Первое место безоговорочно занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Ближе к нему в этом рейтинге оказался вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибайк.

Лучшие вратари НХЛ

Рейтинг The Athletic

1. Андрей Василевский («Тампа»)

2. Коннор Хеллибайк («Виннипег»)

3. Марк-Андре Флери («Чикаго»)

4. Кэри Прайс («Монреаль»)

5. Джон Гибсон («Анахайм)

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)...

10. Семен Варламов («Айлендерс»)...

22. Илья Самсонов («Вашингтон»)...

24. Сергей Бобровский («Флорида»)...

28. Антон Худобин («Даллас»)