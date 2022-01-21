Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

«Баффало» проиграл «Далласу». Гурьянов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Баффало» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. «Старз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник «Далласа» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Голы: Далин — 7 (Бьорк, Йокихарью), 2:47 — 1:0. Куинн — 1 (бол., Далин, Томпсон), 6:37 — 2:0. Робертсон — 14 (бол.), 16:50 — 2:1. Козенс — 10 (Олофссон, Куинн), 21:09 — 3:1. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Клингберг), 25:26 — 3:2. Сегин — 11 (Гурьянов, Клингберг), 31:40 — 3:3. Так — 3 (Далин, Йокихарью), 34:13 — 4:3. Сегин — 12 (бол., Хинтц, Клингберг), 52:23 — 4:4. Робертсон — 15 (бол., Сегин, Павелски), 56:28 — 4:5.

Вратари: Делл (57:58) — Холтби (51:48 — 51:49, 55:31 — 55:36).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (10+8+6) — 47 (13+21+13).

Наши: — - Гурьянов (17.29/8/0).

21 января. Баффало. KeyBank Center. 7808 зрителей.

0
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» проиграл «Бостону». Кузнецов и Овечкин набрали по одному очку

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы». Малкин забросил одну шайбу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 5
21.01 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 3
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 6 : 4
21.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 1 : 2
21.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 - : -
21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
21.01 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
21.01 06:00
Вегас – Монреаль
 - : -
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости