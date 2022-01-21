«Баффало» проиграл «Далласу». Гурьянов сделал голевую передачу

«Баффало» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. «Старз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник «Далласа» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Голы: Далин — 7 (Бьорк, Йокихарью), 2:47 — 1:0. Куинн — 1 (бол., Далин, Томпсон), 6:37 — 2:0. Робертсон — 14 (бол.), 16:50 — 2:1. Козенс — 10 (Олофссон, Куинн), 21:09 — 3:1. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Клингберг), 25:26 — 3:2. Сегин — 11 (Гурьянов, Клингберг), 31:40 — 3:3. Так — 3 (Далин, Йокихарью), 34:13 — 4:3. Сегин — 12 (бол., Хинтц, Клингберг), 52:23 — 4:4. Робертсон — 15 (бол., Сегин, Павелски), 56:28 — 4:5.

Вратари: Делл (57:58) — Холтби (51:48 — 51:49, 55:31 — 55:36).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (10+8+6) — 47 (13+21+13).

Наши: — - Гурьянов (17.29/8/0).

21 января. Баффало. KeyBank Center. 7808 зрителей.