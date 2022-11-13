Дубль Бержерона принес «Бостону» победу над «Баффало»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» дубль оформил Патрис Бержерон, еще одну шайбу забросил Брэд Маршан. У «Сэйбрз» единственный гол на счету Тэйга Томпсона.

После этого матча «Бостон» с 26 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 14 очками — на 14-й строчке.