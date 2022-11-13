«Ванкувер» уступил «Торонто», у Подколзина голевая передача

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Торонто» со счетом 2:3.

В составе «Кэнакс» отличились Бо Хорват с передачи Василия Подколзина, а также Джей Ти Миллер. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалл и Джорди Бенн.

После этого матча «Ванкувер» с 11 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Торонто» с 19 очками — на четвертой строчке Востока.