«Айлендерс» переиграли «Баффало», Сорокин отразил 20 бросков
05:28
«Айлендерс» переиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Для них это третья победа кряду.
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сороркин отразил все 20 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Айлендерс» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ли — 6 (Добсон, Бэйли), 4:43 — 0:1. Пажо — 6 (Пулок, Ледди), 11:58 — 0:2. Ли — 7 (п.в., Бэйли, Пажо), 59:59 — 0:3.
Вратари: Хаттон (56:51 — 58:40, 58:56) — Сорокин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (9+3+8) — 24 (10+5+9).
17 февраля. Баффало. KeyBank Center.
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