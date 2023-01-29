«Айлендерс» обыграли «Вегас» в овертайме, Варламов отразил 44 броска
«Айлендерс» обыграли «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у хозяев забросил Андерс Ли, у гостей — Вильям Каррье. На первой минуте овертайма Каррье не реализовал буллит, а за 32 секунды до конца овертайма нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал стал автором победной шайбы.
Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков.
«Айлендерс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 52 матчах. «Вегас» идет на третьей строчке Запада с 62 очками в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ли — 19 (Палмиери, Нельсон), 23:52 — 1:0. Каррье — 12 (Стивенсон, Кессел), 36:08 — 1:1. Барзал — 12 (Бовилье, Пелек), 64:28 — 2:1.
Нереализованный буллит: Каррье (Вегас), 60:26.
Вратари: Варламов — Томпсон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 37 (15+15+6+1) — 45 (8+16+17+4).
Наши: Романов (19.32/1/-1) — -.
29 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
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|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
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|21
|30
|51
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|Коламбус
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|1
|Бостон
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|38
|11
|81
|2
|Торонто
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|30
|20
|68
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|16
|65
|4
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|48
|26
|22
|55
|5
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|24
|28
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|6
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|21
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|50
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|26
|49
|8
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|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|4
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|2
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|3
|Сиэтл
|48
|28
|20
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|29.01
|02:00
|
Флорида – Бостон
|4 : 3 ОТ
|29.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|5 : 0
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 6
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|5 : 2
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1 ОТ
|29.01
|05:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|29.01
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|29.01
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|38
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26