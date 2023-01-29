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Сегодня, 06:16

«Айлендерс» обыграли «Вегас» в овертайме, Варламов отразил 44 броска

Иван Торопцев
Корреспондент
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Семен Варламов (в центре).
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» обыграли «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забросил Андерс Ли, у гостей — Вильям Каррье. На первой минуте овертайма Каррье не реализовал буллит, а за 32 секунды до конца овертайма нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал стал автором победной шайбы.

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков.

«Айлендерс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 52 матчах. «Вегас» идет на третьей строчке Запада с 62 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ли — 19 (Палмиери, Нельсон), 23:52 — 1:0. Каррье — 12 (Стивенсон, Кессел), 36:08 — 1:1. Барзал — 12 (Бовилье, Пелек), 64:28 — 2:1.

Нереализованный буллит: Каррье (Вегас), 60:26.

Вратари: Варламов — Томпсон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 37 (15+15+6+1) — 45 (8+16+17+4).

Наши: Романов (19.32/1/-1) — -.

29 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
6
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 31 17 70
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 38 11 81
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Колорадо 48 27 21 57
4 Миннесота 47 26 21 56
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 51 29 22 62
2 Лос-Анджелес 52 28 24 62
3 Сиэтл 48 28 20 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 49 15 34 35
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2.02
7.02
29.01 02:00
Флорида – Бостон
 4 : 3 ОТ
29.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 4
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 5 : 0
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 6
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 5 : 2
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1 ОТ
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 - : -
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 - : -
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
 - : -
29.01 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
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Эдмонтон

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Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

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